Amal Hasan Terpilih Sebagai Ketua Umum Pengprov Hapkido Aceh 2020-2024

For Serambinews.com

Laporan Jalimin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Amal Hasan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) Hapkido Aceh periode 2020-2024. Amal Hasan yang juga Direktur Dana & Jasa PT Bank Aceh Syariah mendapatkan dukungan penuh secara aklamasi dari para pengurus Hapkido kabupaten/kota dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) I Hapkido Aceh, Minggu (15/11/2020) yang berlangsung di Solong Coffee Pangoe, Banda Aceh, Minggu (15/11/2020).

Sekretaris Sidang, Sayed Ali Rafsanjani mengatakan, Musprov I Hapkido Aceh tersebut digelar dengan dengan agenda pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya dan pemilihan pengurus periode 2020-2024 diikuti oleh perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, Pengurus Pusat (PP) Hapkido Indonesia (online via zoom), Pengurus Kabupaten (Pengkab) Hapkido Aceh Besar, Pengurus Kota (Pengkot) Hapkido Lhokseumawe, Pengkab Hapkido Aceh Utara (online via zoom), Pengkab Hapkido Siemeulue (online via zoom), Pengkab Hapkido Aceh Barat, dan Pengkab Hapkido Aceh Tengah.

“Dua Pengkot Hapkido yakni Kota Sabang dan Banda Aceh tidak hadir dalam musda tersebut,” kata Sayed Ali Rafsanjani.

Usai terpilih, Amal Hasan dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada pengurus kabupaten/kota yang telah memberikan kepercayaan pada dirinya untuk memimpin Pengprov Hapkido Aceh untuk masa empat tahun mendatang.

Suasana musyawarah provinsi I Hapkido Aceh, Minggu (15/11/2020), berlangsung sangat dinamis dan demokratis.

Seluruh peserta musyawarah provinsi menyampaikan berbagai pandangan dan pendapatnya untuk kemajuan dan pengembangan olahraga beladiri hapkido ini menuju prestasi, baik lokal, nasional maupun internasional sebagai harapan awal menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 dimana Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah bersama.

Amal Hasan pun mengajak semua pengurus di kabupaten/kota untuk sama-sama memajukan olahraga bela diri Hapkido agar dapat berkembang dan dapat mengharumkan nama Aceh dengan berbagai prestasi dalam berbagai even.

Sementara itu, Ketua Umum Hapkido Aceh Priode 2016-2020, T Irwan Djohan memberikan apresiasi atas terpilihnya Amal Hasan sebagai Ketua Pengprov Hapkido Aceh 2020/2024. Irwan Djohan mengharapkan agar ke depan, Hapkido Provinsi Aceh terus berkembang serta bisa mengharumkan nama daerah dengan berbagai prestasi.

"Atas nama pribadi saya titipkan Kepengurusan Hapkido Aceh kepada pak Amal Hasan dan saya yakin olahraga beladiri Hapkido ini akan terus berkembang di bawah komando pak Amal Hasan," ujar T Irwan Djohan.

Anggota DPRA dari partai Nasdem ini juga berpesan agar seluruh keluarga besar Hapkido tetap solid dan mendukung penuh kepengurusan Hapkido di bawah kepemimpinan Amal Hasan.

"Kita semua adalah keluarga besar yang semua memiliki tanggung jawab secara moral utk mengembangkan Hapkido Aceh menuju prestasi dan mengharumkan nama Aceh dan bangsa," ujar T Irwan Djohan.

Pada akhir sambutannya Amal Hasan mengatakan akan segera melakukan konsolidasi untuk menyusun kelengkapan struktur kepengurusan serta berkordinasi dengan seluruh pengkab/pengkot Hapkido serta berbagai pihak lainnya untuk pembentukan pengurus di seluruh Aceh.(*)

Baca juga: Jalan di Pasar Simpang Tiga Rusak Parah, Air Tergenang Hingga Berlumpur, Begini Kata Kadis PUPR

Baca juga: Semua CPNS Sudah Serahkan Berkas Usul NIP, Begini Proses Selanjutnya, Aktif Kerja Hingga Terima Gaji

Baca juga: Bupati Nagan Raya Serahkan Rancangan KUA-PPAS 2021 ke DPRK, Penanganan Covid-19 Masih Prioritas