Idap Bipolar Disorder, Begini Cara Marshanda Hukum Dirinya Sendiri Jika Melakukan Kesalahan

SERAMBINEWS.COM - Aktris Marshanda sering merasa sedih tanpa alasan jelas.

Hal itu merupakan dampak bipolar disorder yang diidapnya.

Mencoba bangkit, Marshanda, menjelaskan setiap melakukan kesalahan, dia pasti menghukum diri sendiri.

“Ketika gue berbuat salah, gue akan hukum diri gue sendiri. Gue akan belajar dari hal itu,” kata Marshanda, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Merry Riana, Jumat (20/11/2020).

Menurut artis yang kariernya melejit lewat sinetron Bidadari ini, menghukum bukan berarti melukai, tetapi menjadikan itu suatu pelajaran berharga agar bisa lebih baik lagi.

“Sehingga ketika orang lain buat salah, dia akan buat hal yang sama. Dan di situ aku belajar, kalau ada orang menyakitiku, it is not about me, it is about them,” tutur Marshanda.

Sejauh ini, Marshanda telah belajar ikhlas dan santai dalam menanggapi tiap perundungan yang dia terima di media sosial atau di mana saja.

“Jadi aku belajar ingetin diri sendiri bahwa itu sebenarnya mereka ngomongin diri mereka sendiri kok. Ini melatih diri untuk lebih compassionate (penyayang),” ujar Marshanda.

Sebagai informasi, pesinetron bernama lengkap Andriani Marshanda ini lahir di Jakarta, 10 Agustus 1989.

Namanya dikenal karena perannya sebagai Lala dalam sinetron Bidadari, Nia di sinetron Karunia, dan Yuni dalam Orang Ketiga. (*)

