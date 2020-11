Bill Gates, Virus Corona dan Pencarian Vaksinasi Dunia

The New York Times

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Bos salah satu produsen vaksin terbesar di dunia punya masalah.

Adar Poonawalla, Kepala Eksekutif Serum Institute of India, membutuhkan 850 juta dolar AS agar dapat mulai memproduksi vaksin virus Corona untuk orang miskin dunia.

Dilansir The New York Times, Senin (23/11/2020), Poonawalla menghitung bahwa ia dapat mengambil risiko 300 juta dolar AS dari uang perusahaannya.

Tetapi masih kekurangan lebih dari 500 juta dolar AS.

Jadi, dia mencari pensiunan eksekutif perangkat lunak di Seattle.

Bill Gates pendiri Microsoft yang menjadi filantropis, telah mengenal Poonawalla selama bertahun-tahun.

Bil Gates telah menghabiskan miliaran dolar AS untuk membantu membawa vaksin ke negara berkembang, bekerja sama dengan eksekutif farmasi untuk mengubah pasar.

Dengan melakukan itu, dia menjadi pemain swasta paling kuat dan provokatif dalam kesehatan global.

Baca juga: Pemimpin G20 Janjikan Distribusi Vaksin Covid-19 Secara Adil dan Perpanjang Utang Negara Miskin

Di akhir percakapan mereka musim panas ini, Gates telah berjanji:

\Yayasan Bill dan Melinda Gates akan memberikan jaminan 150 juta dolar AS sehingga pabrik India dapat melanjutkan produksi.