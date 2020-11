1 Rumah dan 3 Sepmor Terbakar

Warga membersihkan puing rumah di Dusun Almuslim, Desa Paya Cut, Peusangan, Bireuen, yang terbakar pada Minggu (29/11/2020). Pemilik rumah, Said Sulaiman (59) terdiam dan pasrah melihat rumahnya hanya tinggal beton saja (insert).

BIREUEN - Satu rumah permanen di Dusun Almuslim, Desa Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Minggu (29/11/2020) sekitar pukul 14.46 WIB, terbakar. Rumah yang letaknya di depan Kampus Universitas Almuslim (Umuslim) Peusangan, itu merupakan milik Said Sulaiman (59), pensiunan PNS Pemkab Bireuen. Saat kebakaran, pemiliknya sedang dalam perjalan ke Lhokseumawe. Sebagian pakaian dan dokumen milik korban berhasil diselamatkan warga. Kebakaran itu juga menghanguskan tiga sepeda motor (sepmor).

Informasi diperoleh Serambi dari sejumlah warga, kemarin, menyebutkan, sumber api terlihat pada salah satu pojok bangunan yang sebelumnya merupakan kantin di kompleks rumah tersebut. “Ada warga yang melihat api muncul dan saat mulai membesar, warga tersebut segera memberitahukan ke Kantor Koramil Peusangan. Kami segera menghubungi Damkar Bireuen,” ujar Anggota Koramil Peusangan, Serka Muzakkir.

Setelah memberitahukan Damkar, menurutnya, sejumlah anggota Koramil bersama warga setempat segera berupaya memadamkan api. Karena rumah dalam posisi terkunci, warga terpaksa mendobraknya. Sehingga, sebagian pakaian milik korban dan kursi tamu berhasil diselamatkan. Sedangkan perabotan lain ludes terbakar.

Amatan Serambi, atap dan jendela rumah yang berhadapan dengan kampus timur Umuslim, itu berjatuhan, sehingga hanya tinggal beton dinding saja. Di depan pintu uta,a rumah tersebut juga terlihat tiga sepeda motor yang tinggal kerangka. Belakangan diketahui ketiga sepmor itu masing-masing satu Honda CBR, satu Honda Vario, dan satu Yamaha Vixion.

Beberapa saat kemudian, tiga mobil pemadam kebakaran (damkar) dari Pos Kutablang dan Bireuen, tiba di lokasi. Setelah itu, petugas bersama warga serta dibantu aggota Koramil dan Polsek Peusangan, memadamkan api. Si jago merah baru berhasil dipadamkan sekitar 30 menit kemudian. Rumah yang berjarak sekitar 700 meter sebelah selatan Masjid Jamik Peusangan, ini hanya tersisa dinding beton saja.

Belum ada infomasi pasti tentang sumber api yang membakar rumah Said Sulaiman yang ditempati bersama istrinya Maryani (52) serta dua anak mereka, Said Munandar (26) dan Said Al Asraf (22). Ada yang menyebutkan api berasal dari dapur kopi yang merupakan bagian rumah tersebut. Tapi, ada juga yang menyatakan karena korslet listrik. Sejumlah anggota Polsek Peusangan terlihat di lokasi, termasuk meminta keterangan sejumlah warga menyangkut kejadian tersebut.

Kadis Sosial Bireuen, Mulyadi SE MM, melalui Kabid Rehabilitasi dan Jaminan Sosial, Faisal Kamal SSos mengatakan, sumber api belum diketahui pasti. Menurutnya, Said Sulaiman adalah mantan pegawai Inspektorat Bireuen, mantan camat Peusangan Selatan, dan sejumlah jabatan lainnya.

Pemilik Terdiam dan Pasrah

Said Sulaiman (59) begitu tiba di depan rumahnya yang sudah ludes dimangsa api hanya bisa terpaku dan berdiam berdiri di tempat dengan pasrah. Tapi, ia tak mampu menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Mata terlihat berkaca-kaca hingga langsung dipeluk oleh warga setempat. “Saya sedang ke Lhokseumawe, dikabari keluarga bahwa rumah saya terbakar. Setelah itu, saya langsung pulang,” ujar Said saat tiba di depan rumahnya sekitar pukul 14.30 WIB, kemarin.

Said Sulaiman kemudian menanyakan apakah satu tas besar berisi dokumen masih ada di dalam. Beberapa warga langsung menjawab, tas itu berhasil diselamatkan. “Tas besar berisi dokumen sudah diselamatkan oleh keluarga bapak,” kata salah seorang petugas Damkar. Mendapat jawaban tersebut, Said merasa agak lega. Kemudian, Said mempersilakan petugas damkar untuk mendinginkan api di dalam rumah yang masih menyala. (yus)