Kim Jong Un dan Pejabat Tinggi Korea Utara Dikabarkan Telah Disuntik Vaksin Covid-19 dari China

SERAMBINEWS.COM – Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un dan sejumlah pejabat di negara itu dikabarkan telah disuntik vaksin covid-19 dari China.

Hal itu diungkapkan oleh Harry Kazianis, seorang pakar Korea Utara di lembaga kajian Center for the National Interest di Washington, Amerika Serikat (AS).

Ia mengatakan Kim Jong Un dan beberapa pejabat senior Korea Utara telah divaksinasi.

Namun tidak diketahui dengan jelas perusahaan mana yang telah memasok dan menyuntikkan vaksin covid-19 kepada pemimpin diktator itu.

"Kim Jong Un dan beberapa pejabat tinggi lainnya telah divaksinasi dalam dua hingga tiga minggu terakhir dengan kandidat vaksin yang disediakan oleh pemerintah Cina," tulis Kazianis dalam sebuah artikel di 19FortyFive.

Mengutip ilmuwan medis AS Peter J Hotez, dia mengatakan setidaknya tiga perusahaan Cina sedang mengembangkan vaksin virus corona.

Perusahaan itu termasuk Sinovac Biotech Ltd, CanSinoBio, dan Sinophram Group.

Dilansir dari Deutsche Welle, Selasa (1/12/2020), perusahaan Sinophram mengatakan kandidat vaksinya telah digunakan oleh hampir satu juta orang di China.

Meskipun tidak ada perusahaan yang diketahui secara terbuka meluncurkan uji klinis fase tiga dari vaksin COVID-19 eksperimental mereka.

Sementara itu, laporan CNN mengatakan vaksin dari Sinophram sudah diujicobakan ke hampir lima juta orang.