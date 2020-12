Masa Kecil Kim Jong Un Terungkap, Nilai Ujiannya Selalu Jelek dan Takut Bertemu Gadis Muda

SERAMBINEWS.COM – Sebuah buku biografi hebat dari Anna Fifield menceritakan masa kecil Kim Jong Un ketika mengenyam pendidikan di Swiss.

Buku yang berjudul “The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong-un” mengisahkan masa kecil pemimpin diktator Korea Utara itu.

Buku itu menggambarkan bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah menghabiskan masa remajanya di sekolah swasta di Swiss.

Ia pernah menuntut ilmu di Sekolah Internasional Berne dan Schule Liebefeld Steinholzli antara tahun 1993 dan 2000.

Namun, tentang kehidupan masa kecil pemimpin Korea Utara itu tetap menjadi misteri.

Dalam buku itu dikisahkan, teman sekolah Kim Jong Un mengatakan bahwa ada kalanya pemimpin Korea Utara itu takut berbicara dengan gadis muda.

Kim Jong Un akan selalu melakukan yang terbaik untuk berkomunkasi dengan gadis muda.

Buku terbitan tahun 2019 itu mengklaim bahwa pada saat remaja biasa Kim Jong Un memiliki batasan.

Ia bukanlah seorang yang gemar berpesta atau playboy di sekolahnya.

"Dia tidak pergi acara perkemahan sekolah, pesta, atau diskotik, dan dia tidak menyentuh setetes pun alkohol," tulis Fifield, dikutip dari Sputnik News, Selasa (1/12/2020).