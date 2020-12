Sinopsis Who Are You: School 2015 yang Tayang di NET TV, Si Anak Kembar yang Bertukar Nasib

Sinopsis Who Are You: School 2015 yang sedang tayang di NET TV pukul 16:45 WIB, menceritakan kisah anak kembar yang bertukar nasib.

SERAMBINEWS.COM – Sinopsis Who Are You: School 2015 yang sedang tayang di NET TV, menceritakan kisah anak kembar yang bertukar nasib.

Drama Korea Who Are You: School 2015 sedang tayang di NET TV sejak Rabu (2/12/2020) pukul 16.45 WIB.

School 2015 dibintangi oleh Kim So Hyun, Nam Joo Hyuk, dan Yook Sung Jae.

Drama ini dirilis pada 27 April 2015 di KBS2, merupakan seri keenam dari drama Korea School yang diproduksi KBS sejak 1999.

Drama ini memiliki 16 episode, yang mengisahkan tentang sepasang anak kembar bernama Go Eun Byul dan Lee Eun Bi.

Go Eun Byul dan Lee Eun Bi diperankan oleh satu orang, yakni Kim So Hyun.

Drama Korea School 2015 disutradarai oleh Baek Sang Hoon.

Sedangkan skenarionya ditulis oleh Kim Hyun Jung, Kim Min Jung dan Im Ye Jin.

Sinopsis Who Are You: School 2015

Go Eun Byul dan Lee Eun Bi adalah si kembar identik.