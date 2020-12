VIRAL Suami Istri Penjual Keripik Singkong Setia Menunggu 21 Tahun sampai Bayi Aisyah Lahir

SERAMBINEWS.COM - Pasangan suami istri menunggu sampai 21 tahun lamanya untuk mendapatkan buah hati.

Berbagai perjuangan telah dilakukan pasangan suami istri, akhirnya bayi yang diberi nama Aisyah lahir.

Pasangan suami istri tentu menginginkan buah hati sebagai wujud untuk melengkapi kebahagian.

Namun, untuk mendapatkan buah hati bukan perkara yang bisa ditentukan, kadang meskipun telah berusaha, anak kunjung tidak tiba.

Keadaan demikian membutuhkan kesabaran dari pasangan suami istri yang belum diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengendong buah hati.

Seperti kesabaran suami istri yang menunggu buah hatinya lahir sampai 21 tahun lamanya.

Postingan ini diunggah oleh pengguna Instagram @drbennyarifin atau bernama Dr Benediktus seperti tertera pada kolom informasi akun.

Pada postingan, ia menjelaskan terkait kesabaran 21 tahun pasangan suami istri menunggu kehadiran buah hatinya.

"21 YEARS OF WAITING!!

"Welcome December! Desember 2020 saya ini barangkali salah satu yang paling bermakna. One of my remarkable moments.