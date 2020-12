Hairil, Mahasiswa STKIP BBG Jadi Delegasi Terbaik di International Digital Youth Summit

hand over dokumen pribadi

Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Hairil, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Bina Bangsa getsempena (BBG) terpilih sebagai delegasi terbaik (best delegate) pada International Digital Youth Summit (DYS) 2020. Kegiatan itu berlangsung secara virtual pada 11-12 Desember 2020.

Mahasiswa yang juga merupakan fasilitator Forum Menggapai Mimpi Indonesia (FMM) ini tidak menyangka jika dirinya yang terpilih menjadi menjadi salah satu dari tiga delegasi terbaik diantara 150 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan pertama adalah konferensi yang dihadiri oleh speaker sekaligus juri dari luar negeri diantaranya adalah Sophiyat Sadiq, Cassidy Murray, dan Dr. Kholis Audah.

Hari selanjutnya diisusul oleh kegiatan inti dengan membahas sejumlah topik dan diakhiri dengan pengumuman delegasi terbaik yang berlangsung sangat dramatis.

Ajang yang kerap disingkat DYS ini diikuti oleh 150 peserta yang menjadi finalis dari berbagai negara di Asia diantaranya Indonesia, Malaysia, India, China, dan sejumlah negara lainnya.

Sebelum ditetapkan sebagai finalis hingga terpilih menjadi delegasi terbaik, Hairil harus berhadapan dengan ratusan peserta hebat lainnya mulai dari dalam hingga luar negeri.

Ada beberapa tahapan seleksi yang yang harus dilewati oleh setiap peserta sebelum dinyatakan lolos ketahap selanjutnya, diantaranya seleksi data dan penulisan essay yang berhubungan dengan tema kegiatan.

Program yang diselenggarakan oleh Asia Youth Summit ini mengusung tema "Collaboration of Youth in Supporting the 2020 Sustainable Developement Goals".

Baca juga: Karni Ilyas Umumkan ILC Stop Tayang, Rizal Ramli: Kegelapan Tidak Akan Lama, Akan Terbit Terang

Baca juga: Ini Zikir dan Doa Setelah Sholat Lima Waktu Sesuai dengan Ajaran Rasulullah SAW

Baca juga: FPI Kecam Pernyataan Jokowi, Minta Komnas HAM Pimpin Pengusutan Kematian 6 Pengawal Habib Rizieq

Tujuan event ini adalah untuk mencari calon duta SDGs 2020 yang diharapkan nantinya bisa berkontribusi dalam memberikan ide atau inovasi untuk mencapai hal - hal yang menjadi tujuan dari Sustainable Developmenet Goals (SDGs).

Untuk itu, masing-masing finalis diwajibkan untuk mempersiapkan essay yang nantinya akan dipresentasikan dalam bahasa inggris dihadapan 10 panel juri dan 150 peserta.

Mahasiswa yang juga merupakan anggota club debat BBG ini menyatakan bahwa skill debat yang ia miliki sangat membantunya dalam ajang ini.

Ia mengatakan bahwa seorang Duta SDGs dituntut untuk memiliki cara berfikir yang kritis, mampu menyampaikan pendapat dengan baik serta fasih dalam berbahasa inggris. Ia sangat bangga bahwa skill debat benar - benar mengantarkannya hingga menjadi salah satu dari tiga delegasi terbaik pada International Digita Youth Summit 2020.

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Sri Wahyuni M.Pd menyampaikan kebanggaanya atas pencapaian tersebut.

"Selain berprestasi di bidang akademik, Hairil juga sangat aktif dalam berbagai komunitas besar bahkan sering dipercaya menjadi pemateri atau juri pada berbagai ajang. Hal inilah yang juga menjadi faktor pendukung baginya dalam meraih prestasi ini" tambahnya.(*)

Baca juga: Penginapan Terbakar, 6 Tamu Ditemukan Hangus Tertumpuk, Berikut Nama Korban Tewas

Baca juga: Sholat Tahajud Dikerjakan Minimal Dua Rakaat, Ini Syarat dan Waktu Tepat Melaksanakannya

Baca juga: Dirjen Bina Keuangan Daerah Minta Evaluasi Realisasi APBD di Bawah 75 Persen, Termasuk Aceh Timur