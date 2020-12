Kisah Mantan Awak Kapal Selam Nuklir, Ungkap Kehidupan Mengerikan di Kedalaman 30 Meter Bawah Laut

SERAMBINEWS.COM - Richard Humphreys yang menghabiskan 5 tahun tinggal di kapal selam nuklir mengungkapkan kebenaran bahwa tidak semua orang tahu tentang kehidupan para pelaut di laut dalam.

Setiap kali dia berbaring di tempat tidur di kompartemen kru, Humphreys sadar bahwa dia berbaring di atas bom paling merusak sejak Perang Dunia II.

NHS, kapal selam tempatnya bertugas pada masa mudanya memiliki banyak julukan seperti "monster laut hitam", "pembawa pesan Kematian", "mesin pembunuh" atau "kematian diam", membawa 225 KT (kilogram) bom nuklir, cukup untuk meledakkan 20 kota di Hiroshima.

Tetapi bagi mantan veteran Angkatan Laut Kerajaan, yang menghabiskan lima tahun di Atlantik utara pada akhir Perang Dingin, itu tidak seseram penangkapan kapal oleh Uni Soviet.

"Anda hanya perlu 15 menit untuk meluncurkan rudal, tapi ini tidak seburuk seperti yang terdeteksi oleh kapal selam Soviet, karena mereka mencoba memburu kami," kata Humphreys.

Kami memiliki Presiden Amerika (Ronald Reagan) dan Perdana Menteri (Margaret Thatcher) yang masih menjabat, jadi perang nuklir tampaknya mungkin terjadi kapan saja.

Itu adalah waktu yang menakutkan. "

Sekarang, hampir 30 tahun setelah Uni Soviet hancur, Humphreys menceritakan masa hidup Angkatan Lautnya dalam sebuah buku berjudul Under Pressure: Living Life and Avoiding Death on A Nuclear Submarine.

"Buku ini mencatat semua dari makan sehat, tidur, hidup dan bekerja di lingkungan yang sangat keras," katanya.

Dia berharap karyanya akan menghasilkan satu hal.