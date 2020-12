Kegiatan International Conference Multidisciplinary Research di USM Diapresiasi LL-DIKTI Aceh

“Dengan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan akademisi dalam menjalankan proses belajar mengajar dan penelitian secara independen."

Laporan Nasir Nurdin | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah XIII Aceh mengapresiasi Universitas Serambi Mekkah (USM) atas penyelenggaraan International Conference Multidisciplinary Research (ICMR) dengan menghadirkan para pakar dari delapan negara.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris LL-DIKTI Wilayah XIII Aceh, Dr. Ilham Maulana, ST, MT ketika membuka kegiatan ICMR yang dilaksanakan USM, Kamis (17/12/2020).

Sekretaris LL-DIKTI berharap melalui kegiatan ini akan meningkatkan kemampuan para akademisi dalam menjalankan proses belajar mengajar dan melakukan penelitian secara independen (kampus merdeka) untuk menjawab berbagai permasalahan.

Berpidato dalam Bahasa Inggris, Ilham Maulana juga berharap kualitas akademik di kampus swasta di Aceh juga bisa meningkat.

Sebagaimana diberitakan, USM yang didirikan oleh Pahlawan Nasional Dr. Mr Teuku Haji Moehammad Hasan tersebut menggelar International Conference Multidisciplinary Research (ICMR) pada 17-18 Desember 2020.

Kegiatan yang dimotori oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) USM tersebut mengusung tema ‘Opportunities and Challenges for Sustainable Learning, Research and Community Service in Covid-19 Pandemic Constraints’.

Kegiatan pada 17 Desember 2020 diisi oleh keynote speakers dari delapan negara yaitu Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, China, Amerika, Sudan, dan Indonesia.

Para keynote speakers langsung mengisi kegiatan setelah seremoni pembukaan hingga menjelang siang dimulai dengan keynote speaker dari Indonesia dan yang terakhir dari Sudan untuk menyesuaikan dengan waktu Indonesia.

Konferensi internasional itu dimoderatori oleh Dr. Muslem Daud, M.Ed diikuti ratusan peserta interaktif melalui zoom online dan puluhan audien melalui live Youtube.

Sementara itu, rektorat dan puluhan civitas akademika USM (dosen dan mahasiswa) mengikuti acara secara langsung dari dalam aula utama kampus melalui layar lebar dengan tetap mengikuti protokol Covid-19.

Lepas siang, dilanjutkan dengan pemateri paralel yang dibagi dalam 4 room berbeda sesuai keilmuan pemateri. Kegiatan 4 room paralel ini berlangsung hingga menjelang sore.

Ketua Panitia Pelaksana, Sabrina, S.Pd, M.AppLing., M.Tran melaporkan, ICMR berlangsung hingga Jumat (18/12/2020).

“Kegiatan hari kedua diisi dengan pemateri yang mendaftarkan diri di ICMR,” pungkas Sabrina yang merupakan alumni masters Australia. (*)