Demi Bisa Nikahi Wanita Selingkuhan, Dokter Racuni Istrinya agar Mati Perlahan-lahan

SERAMBINEWS.COM - Seorang suami meracuni istrinya hingga tewas, demi nikahi wanita selingkuhannya.

Qiu Xiaoqian akan kehilangan segalanya jika menceraikan sang istri.

Dia pun mencari jalan lain, yakni dengan membunuhnya secara diam-diam.

Melansir Eva.vn, kasus pembunuhan yang memilukan itu terjadi Suzhou, China 17 tahun lalu.

Meski telah berlalu lama, tapi masih banyak yang bersimpati dengan nasib pilu korban.

Disebutkan, korban bernama Co To, seorang putri dokter spesialis jantung, Co Tu Vinh.

Tahun 2001 lalu Co To tiba-tiba menderita sakit aneh.

Sejak itu, kondisi fisik Co To menurun drastis, terlebih kondisi jantungnya tidak stabil.

Dia juga sering merasakan sakit karena pengobatan.

2 tahun setelahnya, kondisi Co To semakin serius. Tingkat rasa sakit semakin tidak tertahan, dan biasa terjadi di malam hari.