Ini Harga Kerupuk Mulieng di Pasar Beureunuen Pidie, Cocok untuk Oleh-oleh Khas Aceh

Laporan Idris Ismail I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Harga kerupuk melinjo atau kerupuk mulieng khas Pidie di Pasar Beureunuen, Kecamatan Mutiara, Pidie, masih normal.

Harga itu, yakni untuk kualitas super Rp 70 ribu per kilogram, losse Rp 65 ribu per kilogram, dan kualitas biasa Rp 60 ribu per kilogram.

Harga ini sebagaimana disampaikan seorang pedagang di Pasar Beureunuen, Irfan Ramadhan (26) kepada Serambinews.com.

Menurutnya, permintaan kerupuk mulieng dalam dalam dua pekan terakhir di Beureunuen, Pidie menurun.

Misalnya, jika rata-rata per hari, termasuk untuk pesanan ke luar daerah biasanya mencapai 120 kilogram, kini paling hanya 60 kilogram.

Irfan memperkirakan penjualan kerupuk mulieng bakal naik lagi ketika musim liburan yang tinggal beberapa hari lagi.

Pasalnya, ketika musim liburan banyak orang pulang dan pergi ke luar daerah dan kerupuk mulieng cocok menjadi salah satu oleh-oleh khas Pidie, bahkan Aceh. (*)