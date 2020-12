Urutan 5 Wanita Tercantik di Dunia, Lesti Kejora Kalahkan Kendall Jenner hingga Lisa BLACKPINK

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - TB Top Beauty World kembali merilis daftar 100 pesohor wanita tercantik di dunia versi mereka.

Dalam daftar The 100 Most Beautiful Women of 2020, ada satu nama yang cukup menarik perhatian karena bertengger di posisi lima besar, yakni Lesti Kejora.

Penyanyi dangdut berusia 21 tahun itu masuk dalam lima besar dari 100 wajah yang dianggap tercantik di dunia.

Bertengger di posisi kelima, Lesti Kejora mendapatkan total poin 9.148.

Posisi ini membuat Lesti Kejora berhasil mengalahkan banyak bintang dunia yang selama ini dinilai rupawan, seperti Kendall Jenner yang ada di peringkat 61, Dilraba Dilmurat di posisi 55, Jisoo BLACKPINK di posisi 49, Seo Ye Ji di posisi 47, Irene Red Velvet di posisi 44, dan Lisa BLACKPINK di posisi 11.

Dikutip dari laman YouTube TB WORLD, Lesti Kejora ada di posisi lima tepat di bawah artis Korea Yoona SNSD.

Yoona diketahui pernah menduduki peringkat pertama tahun 2019.

Sementara di tahun ini peringkat pertama ditempati oleh Hande Ercel, artis dan juga model asal Turki.

Informasi itu juga dibagikan di akun Twitter @Dtopbeautyworld.

"5. Lesti Kejora (Indonesia) congratulation- the closest to win," demikian tulis akun tersebut dalam keterangan unggahannya, dikutip Senin (21/12/2020).