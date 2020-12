Sosok Hande Ercel, Wanita Nomor Satu Tercantik Dunia 2020, Artis Turki Ini Kalahkan Lesti Kejora

SERAMBINEWS.COM - Hande Ercel Artis asal Turki meraih posisi tertinggi artis tercantik sedunia versi Top Beauty World.

Hande Ercel didaulat sebagai sosok wanita tercantik di dunia peringkat pertama versi Top Beauty World.

Hande Ercel berhasil mencuri perhatian warganet.

Artis kelahiran 24 November 1993 itu tercatat mengalahkan sejumlah nama publik figur seluruh dunia.

Bahkan, Ercel mengalahkan Charlize Theron, Camila Cabello hingga Jennifer Lawrence.

Hande berhasil menggantikan posisi Yoona SNSD sebagai The Most Beautiful Woman of 2020 yang dibuat TB World.

Seperti diketahui, Yoona SNSD tahun sebelumnya menempati posisi puncak daftar tersebut.

Dalam akun Youtube, TB Beauty menempatkan Hande Ercel di urutan pertama karena artis Turki ini memiliki wajah paling sempurna dari 800 nominasi yang datang tahun ini.

Dari hasil penilaian, Ercel meraih 9.168 poin dari berbagai sisi penilaian.

Adapun penilaian tersebut meliputi standar bentuk wajah sempurna sebesar 50%, voting 30% dan standar kecantikan perempuan dunia meliputi kharisma, kecerdasan, aktif dalam isu kemanusiaan, dan sebagainya sebesar 20%.