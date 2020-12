Honda CB1300 Super Four Model 2021Dibandrol Rp 260 Jutaan, Setara Mobil Yaris

Honda CB1300 Super Four 2021

SERAMBINEWS.COM, TOKYO - Honda meluncurkan CB1300 Super Four model 2021 dibandrol Rp 260 jutaan atau setara Toyota Yaris.

Motor sport naked itu mengalami penyegaran setelah pertama kali hadir pada 2018.

Honda CB1300 Super Four 2021 ini punya beberapa tipe, yakni CB1300 Super Four, CB1300 Super Bol D’Or, CB1300 Super Four SP, dan CB1300 Super Bol D’Or SP.

Pembaruan di model baru ini yaitu sudah mengadopsi sistem kontrol elektronik terbaru.

Sehingga menghasilkan kenyamanan berkendara yang lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu fitur barunya ialah aplikasi Throttle by Wire System (TBW) model anyar.

Di model baru ini mekanisme pengontrolan dibuat lebih presisi.

Toyota New Yaris 2020 (TAM)

Baca juga: Capella Honda Edukasi Keselamatan Berkendara

Aplikasi TBW terbaru ini juga disebut dapat menunjang pilihan mode berkendara yakni mode sport, standar, dan rainy (hujan) yang disajikan.

Tak kalah penting yaitu penyematan fitur quick shifter untuk memudahkan mengganti gigi tanpa tarik kopling.

Serta fitur traksi kontrol bernama Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Mesinnya masih 1.284 cc, 4-tak, 4-silindes segaris berpendingin cairan.

Baca juga: Honda Adakan Video Competition untuk Sambut Hari Ibu 2020, Begini Syarat dan Cara Mendaftarnya

Mampu menghasilkan 113PS pada 7.750 rpm dan torsi 111,8 Nm pada 6.250 rpm.

Di Jepang CB1300 Super Four 2021 versi anyar ini dijual pada 18 Maret 2021. Banderolnya 1.885.400 yen atau sekitar Rp 266 jutaan.(*)

Baca juga: Cedera Marc Marquez Makin Parah, Mantan Manajer Honda Salahkan Dokter

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Honda CB1300 Super Four Model 2021, Ini Harganya"