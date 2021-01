15 Kata Ucapan Selamat Kelahiran Bayi Perempuan, Berisi Doa & Harapan, Lengkap dengan Bahasa Inggris

SERAMBINEWS.COM - Dikarunia momongan merupakan anugrah terindah yang diberikan Tuhan untuk hamba-Nya juga menjadi pelengkap sebuah keluarga, maka dari itu kehadiran buah hati harus disyukuri.

Kebahagiaan menyambut seorang anak tidak ada batasnya, berbagai perayaan syukuran maupun penyambutan dari orang-orang terdekat pun kian meriah.

Mulai dari ucapan hingga harapan baik turut dikirimkan sebagai bentuk kebahagiaan menyambut sang bayi.

Kata-kata ucapan selamat atas kelahiran bayi dapat kamu kirimkan kepada keluarga, sahabat, hingga kolega yang dikaruniai momongan.

Umumnya, dalam ucapan tersebut berisi doa dan harapan baik yang diharapkan menyertai kehidupan si bayi kelak.

Untuk membantu Anda merayakan kedatangan seorang bayi perempuan di keluarga Anda atau dalam kehidupan orang-orang yang dekat dengan Anda, Anda bisa membagikan pesan dan harapan indah ini.

Ucapan Selamat Atas Kelahiran Bayi Perempuan

Mengutip dari Boldsky, Jumat (1/1/2021), berikut 15 ucapan selamat atas kelahiran bayi permpuan.

Ilustrasi (Freepik.com)

1. "Selamat kepada adikku tersayang karena telah melahirkan seikat indah kebahagiaan ini. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Nya untukmu dan bayimu yang baru lahir."

Congratulations to my dear sister for giving birth to this beautiful bundle of joy. May god bestour his blessings on your and your newborn.