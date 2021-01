Angbeen Rishi Melahirkan Anak Pertama Adly Fairuz, Ini Arti Nama Anaknya

Foto pernikahan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi.(Bidikan layar Instagram Adly Fairuz). (KOMPAS.com/Revi C Rantung)

SERAMBINEWS.COM - Adly Fairuz baru saja mendapat kado istimewa.

Memasuki tahun baru 2021, pasangan selebriti Adly Fairuz dan Angbeen Rishi dikaruniai sang buah hati.

Di hari pertama tahun 2021, Angbeen Rishi melahirkan anak pertama buah pernikahannya dengan Adly Fairuz.

Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sepakat memberi nama anak laki-lakinya dengan Ardashir Behrouz Al Barraq.

Melalui akun Instagramnya, Angbeen Rishi menjelaskan arti nama anaknya tersebut.

"Welcome to the world anak Baba & Ami tercinta. Ardashir Behrouz Al Barraq," tulis Angbeen Rishi di akun Instagram, Jumat (1/1/2021).

Menurut Angbeen Rishi, Ardashir Behrouz Al Barraq berarti pemimpin jujur memiliki keberuntungan yang cemerlang.

Sebelumnya Adly Fairuz membagikan kabar bahagia kelahiran anaknya itu di media sosial.