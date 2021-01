3 Drama Korea Baru yang Akan Mengawali Tahun 2021, Catat Tanggal Rilisnya, Tayang di Bulan Januari

Drama Korea She Would Never Know

SERAMBINEWS.COM - Berikut adalah 3 Drama Korea yang akan tayang di bulan Januari 2021.

Di tahun 2020, ada sejumlah daftar Drama Korea yang cukup populer di kalangan penggemarnya.

Mulai dari The World of The Married, Crash Landing on You, It's Okay to Not be Okay hingga Start-Up yang cukup memainkan emosional para penontonnya.

Di tahun 2021 ini, tentu para penggemar K-Drama sudah menanti-nanti judul apa saja yang akan tayang mengawali tahun ini.

Melansir South China Morning Post, serial hit seperti The Uncanny Counter, Mr. Queen dan The Penthouse dikabarkan masih belum selesai diproduksi.

Meski belum ada petunjuk kapan jadwal rilisnya, sebagian petunjuk menyebutkan bahwa drama tersebut akan selesai pada bulan pertama di tahun 2021.

Disamping itu, drama Hello? It’s Me !, yang dibintangi Choi Gang-hee dan Kim Young-kwang telah diundur jadwal tayangnya hingga ke awal Februari.

Tapi ada 3 drama baru yang akan diputar dalam batch pertama K-drama untuk mengawali tahun ini.

Diwartakan oleh South China Morning Post, berikut adalah 3 Drama Korea yang akan tayang dalam bulan Januari 2021 ini.

1. Be A Meal