5 Cara Mudah Mengembalikan Pesan WhatsApp yang Terhapus 

SERAMBINEWS.COM - Percakapan yang terhapus pada WhatsApp sebenarnya masih bisa dipulihkan.

Sebelum memulihkan pesan WhatsApp yang terhapus, pertama Anda harus memiliki data back up WhatsApp sesuai tanggal yang dibutuhkan.

Nomor telepon yang digunakan juga harus sama dengan nomor telepon pada aplikasi pesan instan itu.

Maka ikuti tips dan langkah-langkah memulihkan kembali pesan pada aplikasi WhatsApp yang sudah terhapus berikut ini, dirangkum oleh Nextren:

1. Pastikan kamu memiliki data back up obrolan WhatsApp

Jika data yang dibuat pada saat pesan penting itu masih ada, Anda dapat memulihkan kembali pesan WhatsApp nya.

Biasanya fitur back up ini bekerja secara otomatis dan menyimpan datanya di dalam memori internal atau dalam SD Card.

Back up secara manual bisa dilakukan dengan masuk ke menu Settings, menuju ke bagian Chat and Calls, lalu pilih Back Up Chats.

Pada opsi back up tersebut biasanya terdapat keterangan kapan terakhir kali kamu membuat data cadangan.