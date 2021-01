Wijin Blak-blakan Saat Kencan dengan Gisel, Ini Pengakuannya Saat Bersama Sang Kekasih

Wijaya Saputra atau Wijin blak-blakan mengakui bahwa pendapatan sang kekasih Gisella Anastasia lebih tinggi darinya.

SERAMBINEWS.COM - Hubungan asmara antara Gisel dan Wijin kian mesra.

Meskipun Gisel tersandung kasus video syur, namun sang pujaan hati tetap setia mendampingi.

Wijaya Saputra atau Wijin blak-blakan mengakui bahwa pendapatan sang kekasih Gisella Anastasia lebih tinggi darinya.

Namun meski demikian, Wijin mengaku selalu mentraktir Gisel saat kencan,

Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Boy William, Minggu (10/1/2021).

Dalam kesempatan itu, Wijin dan Boy William saling melempar pertanyaan yang harus dijawab cepat.

Lantas, Boy William bertanya soal pendapatan antara Wijin dan Gisel siapa yang paling tinggi.

"Who makes more money? You or Gisel?," tanya Boy William.

Baca juga: Vaksin Covid-19 dari GAVI Diperkirakan akan Tiba Lebih Cepat, Diperkirakan Februari Atau Awal Maret

Baca juga: Hari Ini, Pemerintah akan Kembali Terima 15 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac

Baca juga: Keluarga Penumpang Sriwijaya Air yang Jatuh Harap Keajaiban, Singkir Karangan Bunga dan Matikan TV

Secara gamblang ia mengungkapkan bahwa pendapatan sang kekasih untuk saat ini lebih besar.