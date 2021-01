Biden Tunjuk Samantha Power, Mantan Utusan PBB, Untuk Tempati Pos Bantuan AS di Luar Negeri

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Presiden terpilih Joe Biden telah memilih Samantha Power, mantan Duta Besar AS untuk PBB di bawah Presiden Barack Obama.

Dia diberi tugas untuk memimpin Badan Pembangunan Internasional AS, yang mengawasi bantuan kemanusiaan dan pembangunan di luar negeri.

Dilansir AP, Biden membuat pengumuman pada Rabu (13/1/2021).

Dia engatakan akan meningkatkan posisinya ke Dewan Keamanan Nasional di Gedung Putih.

Dia menyebut Kekuatan "suara hati nurani dan kejernihan moral yang terkenal di dunia."

Power menjabat sebagai duta besar PBB dari 2013 hingga 2017.

Dia memenangkan Hadiah Pulitzer pada tahun 2003 untuk bukunya "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide," tentang tanggapan kebijakan luar negeri AS terhadap genosida.(*)