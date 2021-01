AHM Luncurkan All New CBR150R, Mulai dari Rp 35 Jutaan OTR DKI

PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan generasi terbaru dari All New CBR150R, Selasa (12/1/2021).

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan sepeda motor sport full fairing berperforma tinggi All New CBR150R dengan karakter racing yang mempunyai sejumlah daya tarik baru. Lewat konsep ‘Total Control’ yang menjadi dasar pengembangan pada setiap bagian, sepeda motor sport full fairing ini menyuguhkan kendali penuh yang menyenangkan sesuai keinginan pengendara.

Presiden Direktur AHM, Keiichi Yasuda, menyebutkan, All New CBR150R adalah sepeda motor yang sangat nyaman. Saat menaikinya, pengendara akan mendapat feeling kelincahan dan mudah dikendalikan sesuai keinginan.

”Kami tertantang menghadirkan sepeda motor yang mampu memberi kebanggaan. Hanya dengan melihatnya, pengguna semakin yakin terhadap kecepatan dan kekuatan All New CBR150R. Berbagai fitur baru dan penyempurnaan di dalamnya sekaligus meningkatkan kegunaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yasuda dalam keterangan resminya, Selasa (12/1/2021).

Ia menjelaskan, paket desain All New CBR150R mempertahankan siluet bodi agresif dengan banyak sudut tajam. Beberapa bagian memang makin berotot, namun tetap ringan. Adapun nuansa big bike sangat kental berkat berbagai ubahan pada hampir semua sisi, terutama didapat dari lampu-lampu LED berdesain agresif yang mengadopsi DNA CBR250RR.

Sementara dari sisi fitur, performa tingginya ditopang oleh mesin 150 cc DOHC berpendingin cairan, mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 12,6 kW (17,1 PS) @9.000 rpm, dan torsi puncak 14,4 Nm @7.000 rpm. Dipadukan dengan transmisi 6-percepatan, jantung pacu ini sanggup membawa All New CBR150R melaju dari 0-200 meter hanya dengan 10,6 detik, dan kecepatan maksimal mencapai 127 km/jam.

Yasuda mengatakan fitur Assist/Slipper Clutch pun kini menjadi bagian dari All New CBR150R yang sanggup meningkatkan sensasi berkendara menyenangkan. “Slipper Clutch berfungsi mencegah ban belakang selip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrem. Melalui pengaplikasian fitur ini, pengendara juga dapat merasakan pengoperasian kopling yang jauh lebih ringan,” ujarnya.

Adapun All New CBR150R tetap ditunjang dengan banyak fitur unggulan lain, misalnya adanya Anti-lock Braking System (ABS) yang disertai Emergency Stop Signal (ESS). Ia mengatakan fitur ini sudah diterapkan pada beberapa model big bike yang berfungsi mengaktifkan lampu sein kanan-kiri secara bersamaan saat melakukan rem mendadak.

Fitur unggulan lainnya yakni mempertahankan wavy disc brake yang mempertegas penampilan sporty. Sehingga semua informasi yang dikehendaki pengendara akan ditampilkan melalui panel meter ramping full digital yang mudah dilihat.

Varian All New CBR150R ini dipasarkan dengan dua tipe, yakni Non-ABS dan ABS. Tipe Non-ABS ditawarkan dengan empat warna pilihan, yakni Matte Black, Dominator Matte Black, Victory Black Red, dan Honda Racing Red. Sedangkan tipe ABS mendapatkan warna Dominator Matte Black, Victory Black Red, Honda Racing Red, lalu ditambah dengan warna spesial MotoGP Edition.

Untuk All New CBR150R tipe Non-ABS warna Matte Black, Victory Black Red, dan Dominator Matte Black dipasarkan Rp 35.900.000. Sementara itu, pilihan warna Honda Racing Red dijual Rp 36.600.000. Untuk tipe ABS warna Victory Black Red dan Dominator Matte Black dibanderol Rp 39.900.000, lalu corak Honda Racing Red dijual Rp 40.600.000, serta MotoGP Edition dipasarkan Rp 40.800.000. Harga berstatus On The Road wilayah DKI Jakarta.

PT AHM siap memacu penjualan All New CBR150R. AHM menargetkan, penjualan motor sport tersebut bisa mencapai 20.000-25.000 unit per bulan pada tahun ini.

Direktur Pemasaran AHM, Thomas Wijaya mengatakan, pihaknya optimistis segmen motor sport masih memiliki peminat setianya meski di tengah pandemi Covid-19.

“Kondisi pasar sepeda motor di Indonesia terdampak cukup dalam akibat pandemi Covid-19. Tapi di sisi lain kategori sepeda motor sport, kita lihat masih menjadi pilihan bagi mereka yang ingin tampil gagah dan menyukai tantangan,” ungkap Thomas.

All New CBR150R resmi meluncur pada Selasa (12/1/2021). Thomas mengatakan, All New CBR150R akan mulai didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia mulai pertengahan Januari 2021. “Harapan kami, All New CBR150R sudah bisa dinikmati oleh para konsumen pecinta sport Indonesia kurang lebih di akhir Januari ini,” imbuh Thomas.(kontan)