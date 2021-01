Pelantikan Presiden Joe Biden Dipastikan Dihadiri Artis Ternama, Donald Trump Dikabarkan Marah Besar

SERAMBINEWS.COM - Donald Trump dikabarkan sangat marah ketika mengetahui pelantikan Joe Biden berhasil menarik deretan artis ternama.

Hal itu sangat kontras dengan upacara pelantikan Trump pada empat tahun lalu.

The Washington Post mengabarkan Trump marah terkait hadirnya bintang-bintang yang berpartisipasi ke acara Biden.

Dulunya, Trump alami kesulitan untuk menarik nama-nama besar di hari pelantikannya.

Tetapi Biden telah mengkonfirmasi kehadiran Jennifer Lopez, Lady Gaga, Tom Hanks dan bintang country Garth Brooks untuk acaranya.

() Lady Gaga tampil di hadapan calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden saat Drive-In Rally di Heinz Field di Pittsburgh, Pennsylvania, pada 2 November 2020. (JIM WATSON / AFP)

Empat tahun lalu, seperti yang dilansir Daily Mail, Trump menarik penyanyi country Toby Keith dan Lee Greenwood, grup rock 3 Doors Down dan The Piano Guys, DJ RaviDrum, dan The Frontmen of Country.

Elton John, penyanyi Inggris Rebecca Ferguson dan Charlotte Church plus Moby secara terbuka menolak undangan untuk tampil dari Trump.

Seorang anggota Paduan Suara Mormon Tabernacle Choir bahkan mengundurkan diri dari grup daripada tampil di acara Trump.

Sementara itu, Barack Obama juga tidak kesulitan menarik bintang di upacara pelantikannya.