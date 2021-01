Terduga Teroris di Langsa yang Diamankan Densus 88 AT Dikenal Tertutup dengan Warga Sekitar 

"Selama ini dia memang jarang berkomunikasi dengan warga sekitar, setiap ada acara seperti tahlilan dan acara lainnya dia jarang hadir dengan warga," ujar sumber.

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Tim Densus 88 Anti Teror (AT) Gabungan Polda Aceh dan Mabes Polri, Kamis (21/2/2021) malam, dilaporkan mengamankan dua warga Langsa terduga teroris.

Saat ini keduanya, SJ (40) PNS, warga di Dusun Mulia, Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, dan MY (46) nelayan, warga Dusun Permai, Gampong Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, telah diamankan di Mapolda Aceh.

Penelusuran Serambinews.com, sumber warga setempat menyebutkan, salah satu terduga SJ, selama ini tertutup dengan warga sekitar khususnya di sekitar tempat tinggalnya, Dusun Mulia, Gampong Sidorejo.

"Selama ini dia memang jarang berkomunikasi dengan warga sekitar, setiap ada acara seperti tahlilan dan acara lainnya dia jarang hadir dengan warga," ujar sumber.

SJ, kata sumber, bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu kantor di Aceh Timur.

Jika tidak salah, sebut sumber ini, SJ bekerja di MAA. Istri SJ, juga seorang PNS.

Namun sampai saat ini, apakah yang bersangkutan memang terlibat jaringan teroris atau tidak, masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwajib Polda Aceh.

Karena yang melakukan penangkapan kedua warga Langsa ini baik terhadap SJ dan MY, dilakukan langsung Tim Gabungan Densus 88 AT Polda Aceh dan Mabes Polri, serta juga di-back up Polres Langsa.