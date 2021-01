Harga Pupuk Bersubsidi Naik

BLANGPIDIE ‑ Pemerintah telah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang dijual di kios‑kios pengecer resmi, termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang mulai berlaku Januari 2021.

Dari lima jenis pupuk bersubsidi, HET untuk empat jenispupuk (Urea, SP‑36, ZA dan Petroganik atau Organik), naik antara Rp 300 sampai Rp 450 per kilogram (kg). Sedangkan HET pupuk jenis NPK Phonska masih tetap seperti tahun lalu, yaitu Rp 2.300 per kg.

Menyusul kenaikan HET empat jenis pupuk bersubsidi yang tergolong sifnifikan, Anggota DPRK Abdya, Julinardi diminta tanggapannya oleh Serambi, Jumat (22/1/2021), menegaskan bahwa Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida Kabupaten Abdya harus mengawasi secara ketat agar penjualan pupuk di kios‑kios pengecer resmi sesuai HET yang telah ditetapkan.

Komisi pengawasan pupuk bersubsidi dan pertisida Abdya juga diminta berani mengambil tindakan tegas terhadap kios‑kios pengecar resmi yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

“Pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan sangat krusial bagi petani. HET di kios‑kios pengecer resmi ditetapkan dalam aturan pemerintah. Penerapannya perlu pengawasan ketat dari komisi pengawasan pupuk dan harus berani berindak tegas terhadap pelanggaran HET,” tegas politisi dari Partai Hanura ini.

Penekanan perlu pengawasan yang ketat terhadap HET, menurut Julinardi, karena pupuk bersubsidi yang dijual di kios‑kios pengecer resmi di kawasan Kabupaten Abdya selama ini melebihi HET yang ditetapkan pemerintah, sehingga merugikan petani. Belum lagi persoalan kerap terjadi kelangkaan persediaan pupuk justru pada saat yang dibutuhkan oleh petani.

Kenaikan harga HET pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan Keputusan Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Abdya pada 6 Januari 2021 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun 2021.

Keputusan Nomor 8212/107/2021 ditandatangani Kepala Distanpan Abdya, drh Nasruddin.

Sebelumnya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga telah mengeluarkan Keputusan Nomor 820/01/IV.1 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Berdasarkan Keputusan Distanpan Abdya tanggal 6 Januari 2021, empat jenis pupuk bersubsidi yang mengalami kenaikan HET adalah Urea Rp 2.250 per kg atau Rp 112.500 per sak isi 50 kg, naik Rp 450 per kg, dibandingkan HET tahun 2020 Rp 1.800 per kg atau Rp 90 ribu per sak.