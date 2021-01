Viral Paket Dibungkus Mirip Pocong Hebohkan Warganet, Bentuknya Bikin Petugas Jantungan

SERAMBINEWS.COM - Belakangan ini warganet tengah dihebohkan dengan foto penampakan sebuah paket yang dibungkus berbentuk pocong.

Foto penampakan paket berbentuk pocong ini terlihat ramai beredar di sejumlah timeline media sosial sejak Jum'at (22/1/2021).

Sontak foto paket barang yang dibungkus seperti pocong itu pun mendadak viral hingga memunculkan berbagai dugaan.

Dari penelusuran, diketahui bahwa penampakan foto paket barang berbentuk pocong itu pada awalnya diunggah oleh akun Twitter @anthraxxxx pada 6 Januari 2021.

Lewat sebuah tweetnya, akun @anthraxxxx membagikan 4 foto penampakan paket barang yang dipacking berbentuk pocong.

Namun dalam keterangan tweetnya, akun Twitter ini menyebut isi dibalik bungkusan pocong itu adalah tas golf.

"People were shocked to see this but it later turns out to be a golf bag," tulis akun @anthraxxxx.

(Orang-orang terkejut melihat ini tetapi ternyata itu adalah tas golf)

Baru-baru ini, foto-foto penampakan paket tersebut kembali diedarkan oleh sejumlah akun media sosial, baik di twitter, Instagram maupun TikTok.

Tentu saja, paket berbungkus bak pocong ini sukses membuat warganet geli namun juga ikut merinding.