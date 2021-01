Tertarik Magang di Pertamina dan PKS Aceh Tamiang? Peserta Harus Siapkan Persyaratan Ini

Zein menjelaskan, jadwal dan syarat pendaftaran program ini masih menunggu informasi dari Disnakermobduk Aceh. Namun sedikit digambarkannya, peserta yang tertarik di sektor migas akan menjalani seleksi di Disnakertrans Aceh Tamiang, sementara untuk calon peserta di bidang PKS diprioritaskan bagi alumni diklat three in one, sebuah program kerja sama Disnakertrans Aceh Tamiang dengan Balai Diklat Industri.

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Pemkab Aceh Tamiang memberikan kesempatan pemuda berusia produktif, untuk mengikuti program magang di sektor migas dan pengolahan kelapa sawit selama lima bulan.

Tidak tertutup kemungkinan, peserta magang akan direkrut oleh perusahaan yang dilibatkan dalam program ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aceh Tamiang, Muhammad Zein menjelaskan, Program Pemagangan Dalam Negeri 2021 ini merupakan hasil kerja sama instansinya dengan Disnakermobduk Aceh.

Dia menjelaskan, para peserta nantinya akan diperkenalkan pada dunia kerja selama lima bulan.

Untuk sektor migas, para peserta magang akan ditempatkan di Pertamina EP Field Rantau, sedangkan sektor pengolahan kelapa sawit akan disebar di sembilan pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Aceh Tamiang.

Zein menjelaskan, kuota peserta di sektor migas sebanyak sepuluh orang, sementara sembilan PKS yang telah bekerja sama dalam program ini masing-masing akan menerima lima peserta.

Baca juga: Pria Ini Bertarung Agar Kepalanya Lepas dari Gigitan Mulut Buaya, Korban Cungkil Rahang Buaya

“Nanti akan dilakukan seleksi, jadi tetap ada persyaratannya,” kata Zein, Kamis (28/1/2021).

Zein menjelaskan, jadwal dan syarat pendaftaran program ini masih menunggu informasi dari Disnakermobduk Aceh.

Namun sedikit digambarkannya, peserta yang tertarik di sektor migas akan menjalani seleksi di Disnakertrans Aceh Tamiang, sementara untuk calon peserta di bidang PKS diprioritaskan bagi alumni diklat three in one, sebuah program kerja sama Disnakertrans Aceh Tamiang dengan Balai Diklat Industri.

“Yang penting harus memiliki ijazah SMA sederajat,” jelasnya lagi.

Zein berharap, program ini dimanfaatkan karena skenario program ini memungkinkan para peserta direkrut menjadi karyawan di perusahaan tempatnya magang.

“Skenarionya kita serahkan kepada tempat magang, kalau butuh tambahan kerja bisa langsung rekrut para peserta itu,” jelas Zein. (*)

Baca juga: Cabuli Gadis dalam Mobil Rental, Pemuda Ini Divonis 175 Bulan Penjara