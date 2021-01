Empat Striker Manchester United Gagal Cetak Gol di Tiga Pertandingan Beruntun

SERAMBINEWS.COM - Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, soroti keempat striker Manchester United yang gagal mencetak gol di tiga pertandingan beruntun di Liga Inggris musim 2020-2021.

Keempat Striker Manchester United, Anthony Martial, Edinson Cavani, Marcus Rashford, dan Mason Greenwood, gagal mencetak gol tiga pertandingan beruntun di Liga Inggris musim 2020-2021.

Kuartet striker itu gagal mencetak gol di pertandingan lawan Liverpool, Sheffield United, dan yang terbaru Arsenal.

Pada lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris musim 2020-2021 kala Manchester United bertamu ke markas Arsenal di Emirates Stadium, Sabtu (30/1/2021) atau Minggu pukul 00.30 WIB, Cavani dan Rashford tak bisa berbuat banyak untuk mengancam pertahanan Arsenal.

Laga itu berakhir dengan skor kacamata.

Di Liga Inggris musim 2020-2021, Man United tercatat gagal mencetak gol dari open play kala melawan Arsenal (dua kali), Liverpool, Chelsea, Manchester City, dan Tottenham Hotspur.

Pelatih asal Norwegia itu tahu bahwa dirinya harus segera melatih para strikernya agar kembali tajam.

"Tentu saja Anda melihat setiap pertandingan tetapi Anda lihatlah permainan kami lawan Arsenal, Chelsea, City, dan Liverpool," kata Solskjaer seperti dilansir BolaSport.com dari Goal International.

"Kami bertahan dengan baik, dan tidak kebobolan."

Not the result we wanted – but that's a club record 1️⃣8️⃣ #PL away games unbeaten for the Reds.