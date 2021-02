Orient Riwu Kore Bupati Terpilih di NTT Warga Amerika Serikat, Bawaslu dan KPU Beda Pendapat

SERAMBINEWS.COM - Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ( NTT), Orient Patriot Riwu Kore, diketahui merupakan warga negara Amerika Serikat.

Hal itu terungkap setelah Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menerima balasan surat elektronik dari Kedubes Amerika Serikat mengenai status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore, sejak 1 Februari 2021.

Informasi itu disampaikan Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagihuma kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/2/2021) malam.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengungkap status kewarganegaraan bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore.

Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yudi Tagihuma mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Januari 2021.

Surat itu bertujuan menanyakan kewarganegaraan Orient yang tinggal di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang kampung dan bertarung di Pilkada Sabu Raijua.

"Dan informasi dari sana benar, Orient Riwu Kore warga negara Amerika Serikat," kata Yudi kepada sejumlah wartawan, Selasa (2/2/2021) malam.

Menurut Yudi, surat yang diterima dari Kedubes Amerika Serikat itu ditandatangani kepala bagian konsuler Eric M Alexander.

Ia juga mengungkap kutipan dalam surat tersebut yang menyebutkan Orient merupakan warga negara AS.

"We would like to inform you that Mr Orient Patriot Riwukore is holding a US Citizenship (kami ingin memberi tahu Anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwukore memegang kewarganegaraan AS)," bunyi kutipan dari surat tersebut.