Profil Orient Riwu Kore Bupati Terpilih WNA AS, Kekayaan 36 Miliar, Miliki 3 Bidang Tanah di Amerika

SERAMBINEWS.COM - Nama Orient Riwu Kore, bupati terpilih Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur menjadi perbincangan terkait status kewarganegaraannya.

Bawaslu Sabu Raijua menyebut jika Orient adalag warga negara Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Bawaslu Sabu Raijua mendapatkan surat dari Kedubes Amerika Serikat saat mempertanyakan status kewarganegaraan Orient.

Surat dari Kedubes Amerika Serikat di Jakarta itu ditanda tangani Kepala Bagian Konsuler, Eric M Alexander.

Cuplikan surat elektronik tersebut berbunyi, "We would like to inform you that Mr Orient Patriot Riwukore is holding a US Citizenship (kami ingin memberi tahu Anda bahwa Tuan Orient Patriot Riwukore memegang Kewarganegaraan AS)".

Padahal saat maju di Pilkada Sabu Raijua 9 Desember 2020, Orient menyertakan KTP yang menunjukkan ia Warga Negara Indonesia.

Di KTP disebutkan Orient tinggal di Kupang.

Status Orient sebagai WNI juga dibenarkan oleh Dispendukcapil melalui surat klarifikasi yang dikeluarkan pada 16 September 2020.

Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT telah melapor pada KPU Pusat.

Diusung Demokrat, Gerindra, dan PDI P