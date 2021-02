Pemerintah Yaman Siap Akhiri Perang, Namun Houthi Masih Jadi Penghalang

SERAMBINEWS.COM, SANAA - Pemerintah Yaman mendukung AS yang mengakhiri dukungan ke koalisi pimpinan Arab Saudi dalam perang.

Menteri Luar Negeri Yaman, Ahmed Awad Bin Mubarak, Jumat (5/2/2021) mengatakan pemerintahnya akan bekerja sama dengan Presiden AS Joe Biden.

Dilansir AP, diharapkan akan dapat mengakhiri perang di negara termiskin di dunia Arab itu.

Namun, dia menegaskan pemberontak Houthi dan pendukung Iran tetap menjadi penghalang utama perdamaian.

Pada Kamis (4/2/2021), Biden mengumumkan AS mengakhiri dukungan untuk perang yang dipimpin Saudi di Yaman.

Konflik lima tahun itu telah menewaskan sekitar 130.000 orang, termasuk lebih dari 13.000 warga sipil, dan mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

"Kami akan menghadapi secara positif sikap pemerintahan baru AS, yang ingin mengakhiri konflik di Yaman," kata Bin Mubarak kepada The Associated Press (AP), Kamis (4/2/2021) malam.

"Ini selalu menjadi tujuan kami sejak perang dimulai, dan kami menangani semua inisiatif PBB secara positif di masa lalu," katanya.

"Tetapi kami selalu dihadapkan dengan kerasnya milisi Houthi dan agenda Iran di kawasan itu," katanya.

Juru bicara Houthi Mohamed Abdel Salam men-tweet Kamis (4/2/2021) malam, perdamaian tidak akan tercapai sampai agresi dihentikan dan pengepungan dicabut.