Guru MUQ Aceh Selatan Raih Juara 2 Menulis dan Membaca Prosa Tingkat Nasional Tema Teuku Umar

For Serambinews.com

Laporan : Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Teguh Shiddiq, Guru Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ ) Aceh Selatan berhasil meraih juara 2 Lomba Menulis dan Membaca Prosa tingkat nasional dengan Tema Teuku Umar di UTU Meulaboh. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Syahidnya Teuku Umar ke -122 dan Peresmian Hall of Fame Teuku Umar di Gedung Kuliah Terintegrasi9-11 Februari 2021.

Lomba terbuka untuk umum dibuka sejak 16 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Peserta yang lolos 5 besar membacakan Puisi dan prosa di Universitas Teuku Umar, Rabu 10 Februari 2021.

Rektor Universitas Teuku Umar, Jasman J. Ma'ruf MBA menyampaikan bahwa hendaknya menjadikan Teuku Umar sebagai inspirasi dan referensi dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan, sebab Teuku Umar telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi membela Tanah Air Tercinta.

Teguh Shiddiq tercatat sebagai guru MUQ Aceh Selatan menulis prosa dengan judul "Teuku Umar is The Best Inspiration: Aksi Manuver Tipu-tipu Demi Perjuangan Tanah Endatu". Teguh merupakan alumni Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan.(*)

• Plt Ketua KPU, Ilham Saputra Terima Delegasi Komisi I DPR Aceh, Bahas Pilkada Aceh 2022

• Tak Terima Nih Kita Kepo Trans TV Ditegur, Nikita Mirzani Semprot Balik KPI Atas Alasan Ini

• Pendaftaran CPNS 2021 - Sulawesi Tengah Bakal Buka Penerimaan CPNS, Kementerian tak Banyak Terima