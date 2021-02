Alami Kerugian Rp 3,3 Miliar, PDAM Tirta Peusada Aceh Timur Usul Kenaikan Tarif

Direktur Utama PDAM Tirta Peusada Aceh Timur, Iskandar SH mengatakan, usulan kenaikan tarif sebesar 10 persen ini sebelumnya sudah disetujui oleh dewan pengawas PDAM terdiri dari Sekda, Inspektorat, dan Kabag Perekonomian.

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Peusada, Aceh Timur, Kamis (11/2/2021) kemarin, melakukan sosialiasi kenaikan tarif pelanggan terhadap para pelanggan, LSM, tokoh masyarakat, dan unsur media, di Aula Inspektorat Aceh Timur.

Direktur Utama PDAM Tirta Peusada Aceh Timur, Iskandar SH mengatakan, usulan kenaikan tarif sebesar 10 persen ini sebelumnya sudah disetujui oleh dewan pengawas PDAM terdiri dari Sekda, Inspektorat, dan Kabag Perekonomian.

“Karena dewan sudah setuju, maka usulan kenaikan tarif ini kita sosialisasikan kepada pelanggan, tokoh masyarakat, pihak LSM, dan awak media. Alhamdulillah semuanya sudah setuju, dan tidak ada permasahalan, karena itu dalam waktu dekat drafnya akan kita ajukan kepada bupati untuk disetujui,” ungkap Iskandar.

Setelah kenaikan tarif disetujui oleh bupati, maka akan disosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan tarif sebesar 10 persen mulai berlaku untuk pemakaian Bulan Februai 2021.

Karena itu, penagihan untuk Maret 2021 sudah berlaku tarif baru.

Iskandar menjelaskan, tarif pelanggan yang dinaikkan ini adalah tarif pelanggan rumah tangga, pelanggan niaga (pertokoan).

“Kita usul kenaikan 10 persen per kubik dari selama ini tarif pelanggan rumah tangga Rp 3.000 per kubik menjadi Rp 3.600 per kubik, tarif pelanggan niaga menjadi Rp 3.700 per kubik. Sedangkan, tarif pelanggan sosial untuk rumah ibadah dan yayasan, tidak dinaikkan dan tetap berlaku tarif lama,” sebut Iskandar.

Iskandar menjelaskan, sudah 8 tahun sejak tahun 2013 PDAM tidak pernah melakukan kenaikan tarif.