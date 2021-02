VIDEO Diberi Masker Oleh Petugas, Nenek ini Ucapkan 'I Love You Bertubi-tubi Pak Polisi'

SERAMBINEWS.COM - Seperti yang terlihat dalam video baru-baru ini, seorang nenek kedapatan tidak mengenakan masker oleh polisi yang sedang bertugas di sebuah pasar.

Saat itu, wanita lanjut usia yang mengenakan pakaian bermotif bunga ini memang tidak masker.

Oleh polisi yang berhadapan dengannya, nenek ini kemudian diberi masker kain berwarna ungu.

Saat diberi, si nenek pun tampak dengan senang hati menerima.

Saking senangnya, nenek ini pun menyampaikan ucapan terimakasih dalam Bahasa Inggris.

"Thank You Very Much," ujarnya.

Tak cukup sampai disitu, si nenek menambahnya dengan kalimat seperti sebuah kata gombalan.

"I love you bertubi-tubi pak Polisi," sambungnya sambil tertawa.

Ucapannya itu pun langsung disambut dengan sorakan dan tawa dari orang-orang yang ada disekelilingnya.

Seolah masih belum cukup menghibur, sembari memakai masker yang diberi oleh polisi, nenek ini kembali mengatakan "very well".

Sementara warga di sekitar pasarmulai ribut karena ulah nenek tersebut, polisi yang bertugas justru tampak sabar melihat tingkah wanita lanjut usia itu.

Hingga berita ini diturunkan, tidak diketahui dimana dan kapan video tersebut diambil.

Baca juga: VIDEO KABAR DUKA, Prada Ginanjar Gugur saat Baku Tembak dengan KKB Papua

Baca juga: VIDEO Detik-detik Prada Maulana Terkena Rekoset Amunisi di Wajah Saat Baku Tembak TNI-Polri Vs KKB