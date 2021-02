Resmi Bercerai dengan Niko Al-Hakim, Rachel Vennya: Kami Bukan Suami Istri Lagi, Life Must Go On

SERAMBINEWS.COM - Selebgram Tanah Air dengan 5,3 juta pengikutnya di Instagram membagikan kabar mengejutkan tentang nasib rumah tangganya bersama Niko Al-Hakim atau Okin.

Membina rumah tangga sejak tahun 2017, kini Rachel Vennya dan Niko Al-Hakim resmi bercerai.

Meski proses perceraian masih memasuki babak persidangan, namun kini Rachel resmi mengumumkan tentang keputusannya itu.

Hal itu diungkapkan Rachel dalam Instagram Stories-nya, pada Selasa (16/2/2021).

"Dengan berat hati aku dan mas Niko berpisah sdh bukan suami istri lagi," ungkap Rachel.

Meski sudah berpisah, Rachel Vennya memastikan ia dan Okin akan sepenuhnya memberi perhatian penuh untuk kedua buah hatinya.

"Tetapi cinta yang kita kasih untuk anak-anak enggak akan berkurang dan semua perhatian masih dan selalu untuk anak-anak kok," tulisnya lagi.

Tak hanya itu, wanita kelahiran tahun 1995 ini juga menuliskan kemungkinan adanya banyak orang yang kecewa atas keputusannya tersebut.

Tapi dia dan Okin harus terus melanjutkan hidup, ia pun mengaku jika dirinya dan Niko sudah sama-sama bangkit alias move on.

"Aku tau ini adalah keputusan yang mengecewakan, but life must goes on, kalau aku dan mas Niko bisa move on, aku harap kalian juga. Aku dan mas Niko sekarang cuma beda status aja dari suami istri jadi teman baik yang sama-sama akan mengasuh abang dan adik dengan kasih yang tak terhingga," tulis Rachel.