Dari Postingan ke Media Sosial, Seorang Istri Muda Bongkar Perselingkuhan Suaminya

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Seorang istri muda berhasil membongkar perselingkuhan suaminya melalui media sosial.

Ibu muda itu membagikan foto selfie yang dikirim suaminya saat dia keluar kota.

Pengguna TikTok @shesough mengatakan melihat sesuatu di foto yang membuatnya putus sama sekali.

Dilansir In The Know, Kamis (18/2/2021) dia memposting video untuk menanyakan pengikutnya apakah memperhatikan hal yang sama seperti yang dia lakukan.

Baca juga: Suami Dorong Istri yang Hamil 7 Bulan dari Tepi Jurang Demi Uang Asuransi, Modusnya Pura-pura Selfie

“Suamiku mengirimiku foto yang mencoba terlihat lucu di suite-nya di kasino," kata ibu muda itu.

"Tapi aku memperhatikan beberapa hal aneh," tambahnya.

"Sekarang dia seperti pria lajang, bisakah kamu menebak apa itu?” tanyanya.

Para komentator mencoba menebak barang yang tampak mencurigakan yang dia lihat di foto itu.

"Pelurus rambut terlihat bagus," tulis seorang pengguna .

"Kalian melewatkan fakta, dia tidak punya cincin," kata yang lain.

Baca juga: Selfie dengan Wanita Asing Tanpa Masker, Presiden Chile Sebastian Pinera Didenda Hampir Rp 50 juta