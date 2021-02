Kontrak dengan Nike Berakhir, AS Roma Gandeng New Balance untuk Sponsor Jersey, Ini Besaran Nilainya

SERAMBINEWS.COM – Klub papan atas Liga Italia, AS Roma punya sponsor baru untuk menyediakan perlengkapan olahraga bagi skuadnya.

Pasalnya, menghadapi musim 2021/2022, AS Roma akan merealisasikan kerja sama perlengkapan olahraganya dengan New Balance.

Kerja sama ini mengakhiri jalinan kerja sama AS Roma dengan Nike yang sudah berjalan satu dekade.

Di mata Kenny McCallum, Manager Umum New Balance Football, kerja sama pihaknya menjadi sesuatu yang unik.

"Roma menjadi klub Serie A pertama yang bekerja sama dengan New Balance," demikian penjelasan Kenny McCallum.

"Kami bekerja sama selama tiga tahun mulai musim 2021/2022," kata Kepala Eksekutif Guido Fienga.

Sementara itu, kontrak antara keduanya resmi berlaku pada Juli 2021.

Catatan dari media Il Romanista menunjukkan nilai kontrak AS Roma dengan New Balance sekitar 3,6 juta dollar AS atau Rp 50,4 miliar hingga 4,8 juta dollar AS atau Rp 67,2 miliar per musim.

Pada perjanjian itu, New Balance bakal mendesain dan menyiapkan jersey untuk laga dan latihan AS Roma.

Usainya musim 2020/2021, menjadi tuntasnya kerja sama AS Roma dengan Nike.

Rata-rata kontrak per musim antara keduanya mencapai 6 juta dollar AS atau sekitar Rp 84 miliar.

Selain dengan AS Roma, Nike bermitra dengan klub Serie A lainnya yakni Juventus, AC Milan, dan Inter Milan.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Uniknya Kerja Sama AS Roma dengan New Balance”