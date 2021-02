VIRAL Suami Hobi Main Game Mobil Balap, Istri Beli Mobil Balap Seperti dalam Game untuk Suami

SERAMBINEWS.COM - Suami hobi main game mobil balap, istri wujudkan impian suami dengan cara membeli mobil balap seperti dalam game untuk suami.

Postingan istri membeli mobil balap seperti dalam game untuk suami diunggah oleh pengguna TikTok ernibougass atau bernama Erni Bougas, pada hari Kamis (18/2/2021).

"Alhamdulillah Thumma Alhamdulillah. Thanks for everything sayang i love youuuu to the moon and back. Gittew," demikian tulisnya pada postingan.

Sampai hari ini, Minggu (21/2/2021) videonya telah disaksikan hampir 500 ribu tayangan dan mendapat berbagai respon dari pengguna TikTok.

Pada video yang dibagikan, memperlihatkan seorang pria sedang duduk bermain game.

Erni Bougas mengatakan suaminya memang sangat suka bermain game mobil balap.

Karena hanya bisa bermain game, Erni Bougas membeli untuk mewujudkan keinginan suaminya.

Pada video, Erni Bougas turut menjelaskan alasan dirinya membeli mobil balap.

"Suamiku memang suka bermain game.

"Setiap pulang kerja, memang ini selalu kerjaannya.