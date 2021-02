Cover ‘Dunia Medis Aceh Berduka’ Antar Serambi Raih Anugerah IPMA 2021

FOR SERAMBINEWS.COM

BANDA ACEH - Harian Serambi Indonesia kembali meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS). Penghargaan itu adalah Bronze Winner untuk kategori The Best of Sumatera Newspaper Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2021. Bagi Serambi, ini adalah gelar kedelapan kali secara berturut-turut sejak ikut serta dalam event tersebut pada tahun 2014 lalu. Adapun entri (cover halaman satu) Serambi Indonesia yang meraih medali perunggu tersebut adalah cover edisi Kamis, 3 September 2020, dengan judul ‘Dunia Medis Aceh Berduka.’

Sebelumnya Serambi juga meraih Bronze Winner pada tahun 2014, tahun 2015 trofi silver (perak), serta tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 juga mendapat Bronze Winner. Hal itu diumumkan pada Awarding Session IPMA 2021 yang disiarkan melalui kanal YouTube SPS Pusat, Rabu (24/2/2021) siang mulai pukul 14.00 WIB.

Selain Serambi, koran di bawah Kompas Gramedia Group yang juga mendapat penghargaan pada acara yang sama adalah Tribun Jambi (Gold Winner), Tribun Pekanbaru, Sriwijaya Post, Tribun Sumsel, Harian Surya, Pos Kupang, dan Banjarmasin Post (Silver Winner), serta Tribun Medan, Tribun Lampung, Bangka Pos, Tribun Jogja, Warta Kota, Tribun Kaltim, dan Tribun Timur (Bronze Winner).

Selain IPMA, pada acara tersebut panitia juga memberikan penghargaan kepada kategori lain yaitu Indonesia Young Readers Awards (IYRA), Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA), dan Indonesia inhouse Magazine Awards (InMA). Penyerahan award dari SPS Pusat itu dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang sudah dilaksanakan secara daring di Jakarta, pada Senin (8/2/2021) lalu.

Amatan Serambi di kanal YouTube SPS Pusat, siang kemarin, acara yang mengusung tema “Innovative Collaboration Beyond Pandemic” tersebut diawali dengan sambutan Ketua Harian SPS Pusat, Januar P Ruswita. Pada kesempatan itu, Januari menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada peserta, panitia, dan sponsor atas terselenggaranya Awarding Session IPMA, InMA, IYRA, dan ISPRIMA Tahun 2021.

“Acara Awarding tahun ini kita gelar secara virtual, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara langsung. Hal ini karena pandemi Covid-19 masih terus terjadi. Walaupun beda cara pelaksanaannya, kita berharap nilai dari kegiatan ini tidak berkurang,” ungkap Januar seraya mengucapkan selamat kepada para pemenang untuk semua kategori.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan peluncuran buku ‘Kebebasan Pers dan Wajah Industri Pers Pasca Covid-19" dengan editor Asmono Wikan (Sekretaris Jenderal SPS Pusat). Sebelum diumumkan para pemenang untuk masing-masing kategori, ditampilkan juga proses penjurian terhadap 548 entri yang masuk dari seluruh Indonesia. Penjurian tersebut dilaksanakan secara off-line dan on-line, pada awal Februari 2021.

Penilaian dilakukan oleh sembilan juri yaitu Ahmad Djauhar (Dewan Pers), Asmono Wikan (Sekretaris Jenderal SPS Pusat), Danu Kusworo (Redaktur Foto Harian Kompas), Ika Sastrosoebroto (President Director Prominent PR), Ndang Sutisna (Direktur Eksekutif First Position Group), Oscar Matulloh (Kurator dan Pewarta Foto Independent), Mas Sulistyo (Design Director DM ID), Nina Mutmainnah (Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI), dan Agus Sudibyo (Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers).

“Kita bersyukur atas penghargaan IPMA yang kembali diraih Serambi Indonesia untuk kedelapan kali secara berturut-turut. Atas prestasi, ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan Bagian Redaksi yang sudah bekerja sama dengan baik dalam melahirkan karya tersebut,” ujar Pemimpin Redaksi (Pemred) Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, tadi malam. Zainal berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajaran Redaksi untuk terus berkreasi agar mencapai hasil yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang. (jal)