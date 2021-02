Seniman Tato Mulai Membagikan Desain Populer Tahun Ini, Dari Alam Sampai Kartun

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Para seniman tato mulai mengetahui desain yang akan populer di tahun 2021 ini untuk warga Barat, bukan untuk warga Muslim.

Patrick Belk, seniman tato dan pendiri Tattoo Influence di New York, AS mengatakan ulang tahun bertinta akan menjadi tren tato populer di tahun 2021.

“Orang mungkin lebih menghargai orang yang mereka cintai karena pandemi Ovid-19,” kata Belk.

"Tanggal lahir adalah simbol kecil yang bagus untuk menghormati anggota keluarga dekat," jelasnya, seperti dilansir Business Insider, Kamis (25/2/2021).

Untuk sentuhan bakat ekstra, harus mempertimbangkan tanggal menjadi serangkaian angka Romawi, titik, atau garis.

Nick "The Tailor" Solomon , seniman tato dan pemilik Crown and Feather Tattoo Co., mengatakan hand-poke, juga dikenal sebagai stick-and poke sedang naik daun.

Desain ini diterapkan menggunakan jarum dan tinta nonelektrik.

"Jelas ada pesona pada metode tato ini," kata Solomon.

"Tapi Anda perlu memastikan bahwa Anda bekerja dengan seorang ahli," katanya.

Solomon menambahkan hanya boleh mendapatkan tato tusuk tangan dari seniman tinta tubuh berpengalaman di studio profesional.