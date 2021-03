Beda Banget! Syahrini Membuat Pangling Kenakan Pakaian Khas Jepang Bersama Reino Barack

Mengenakan pakaian khas Jepang, Kimono, berwarna merah dan ungu, Syahrini tampil seperti Geisha.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Syahrini terlihat sangat berbeda saat merayakan ulang tahun pernikahannya dengan pengusaha Reino Barack.

Kebahagiaan tersebut Syahrini unggah di laman Instagram miliknya @princessyahrini.

Mengenakan pakaian khas Jepang, Kimono, berwarna merah dan ungu, Syahrini tampil seperti Geisha.

Wajahnya mengenakan riasan dasar putih tebal dengan riasan mata dan bibir yang menyolok.

Merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua dengan Reino Barack, Syahrini mengunggah fotonya yang berpakaian dan berdandan ala Geisha, duduk berdampingan dengan Reino yang juga menggunakan Hakama.

"Happy 2nd Wedding Anniversary My Wonderful Husband, The Love Of My Life, The Man Of Tradition With Value, I Will Keep Falling In Love With You, I Love You @reinobarack!," tulis Syahrini dalam keterangan fotonya, dikutip Tribunnews.com, Senin (1/3/2021).

Syahrini juga mengunggah video singkat saat dia dan Reino memasuki lokasi foto sambil bergandengan tangan.

Tak hanya Syahrini, Reino Barack pun mengunggah fotonya bersama istri yang mengenakan pakaian khas Jepang itu.

"Hari ini adalah hari bersatunya dua hati. Sebuah tanggal penting ketika kita berdua menyatakan 'Saya bersedia' di depan Tuhan," kata Reino Barack