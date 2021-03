Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof M Dien Madjid Telusuri “Sejarah Masuknya Islam di Gayo”

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda |Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sejarawan nasional yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof Dr M Dien Madjid merampungkan dua buku seri sejarah. Buku pertama “Sejarah Awal Islam di Gayo Abad XI-XIV,” dan buku kedua “Sejarah Sosial di Gayo abad XIV-XVII.” Kedua buku itu diterbitkan Mahara Publishing 2020.

Buku seri sejarah itu berusaha mengungkap masuknya Islam dan pola pengembangan dakwah di Gayo serta buku kedua menyangkut sejarah sosial di Gayo.

Kedua buku ini memperkaya literatur tentang Gayo yang selama ini dirasakan sangat terbatas. Kalaupun ada buku-buku yang mengulas Gayo, lebih banyak berasal dari tafsir-tafsir parsial dari penulis di pesisir Aceh seperti HM Zainuddin, Junus Djamil dan lain-lain.

Tapi sangat sedikit konfirmasi dan penelusuran dengan sumber utama dari tokoh-tokoh lokal. Dalam sisi inilah, karya M Dien Madjid ini menjadi penting, sebab ia berusaha menelusuri dan melakukan konfirmasi kepada sumber-sumber lokal di Gayo pada saat merampungkan buku ini.

Prof M Dien Madjid juga menampilkan lintas sejarah Kerajaan Linge dan kaitannya dengan Kerajaan Aceh Darussalam, serat arus kedatangan dari Perlak yang kelak bermukim di Isak. Terkait dengan Kerajaan Linge ia mencatat beragam versi cerita. Dien Madjid mengakui para sejarawan sedikit kesulitan mengungkap kerajaan ini karena minimnya sumber –sumber tertulis dan peninggalan arkeologis.

Tapi bagi dirinya, ini sebagai bentuk tantangan, sehingga ia melakukan penelusuran kesejarahaan dengan sumber-sumber yang tentunya terbatas.

“Dari beberapa temuan, kerajaan ini mengalami pertumbuhan yang unik. Sosok Genali atau Bujang Genali yang mendirikan Kerajaan Linge, adalah sosok yang abu-abu, dikarenakan riwayat tentang dirinya masih diselubungi mitos,” tulis Dien Madjid.

Kisah pendirian kerajaan Linge, dihubungkan dengan Negeri Rum, yang diyakini sebagai Kesultanan Turki. “Jika benar demikian ini membuka selubung kesejarahan yang penting , terkait hubungan kekerabatan kerajaan Nusantara dengan negeri-negeri mancanegara seperti Turki,” tulis M Dien Madjid lagi.

Sejarawan M Dien Madjid lahir di Takengon, 6 Juli 1949. Pria Gayo ini ahli di bidang sejarah Indonesia masa kolonial. Sampai sekarang ia masih aktif sebagai dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menulis sejumlah buku, antara lain “History of Hajj in Indonesia and Brunei Darussalam XVII-Present (A Comparison Study)” ditulis bersama Johan Wahyudi, terbit 2020.(*)

