Tips Mudah Menurunkan Berat Badan, Lebih Efektif Dibanding Diet Ketat

Para ahli penurunan berat badan dan ahli gizi mengungkapkan, sebenarnya ada beberapa cara makan yang lebih efektif untuk menurunkan berat badan ketimbang melakukan diet ketat dan penghitungan kalori.

SERAMBINEWS.COM - Pengalaman diet yang suram menjadi penyebab nomor satu orang-orang berhenti melakukannya.

"Diet tidak benar-benar ideal untuk menjalani hidup yang menyenangkan, justru akan membuat lebih sulit untuk terus berdiet," jelas Traci Mann, Ph.D., psikolog makanan terkemuka di University of Minnesota dan penulis Secrets from the Eating Lab.

Berikut cara makan yang efektif menurunkan berat badan dan juga dapat membuat Anda merasa lebih bahagia, lebih puas, dan jauh lebih sehat dalam jangka panjang.

1. Hilangkan godaan

Menahan keinginan makan setiap hari itu sangat sulit.

Namun cobalah untuk membuat makanan yang menggoda lebih sulit untuk diambil.

"Jika pasangan Anda bersikeras ingin memiliki permen di rumah, misalnya, simpan barang-barang itu dalam wadah yang tidak tembus cahaya, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dilihat.

Ketika permen tidak terlihat, mereka akan cenderung tidak memakannya," demikian menurut majalah sains Discover.