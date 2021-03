Warga AS Dapat BLT Rp 20 Juta, Pengangguran Rp 4,2 Juta per Minggu

SERAMBINEWS.COM - Warga Amerika Serikat Dapat BLT Rp 20 Juta, Pengangguran Rp 4,2 Juta per Minggu

Sebagian besar masyarakat Amerika Serikat (AS) bakal menerima bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 1.400 dollar AS atau setara Rp 20 juta (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) mulai Maret ini.

Hal tersebut selaras dengan telah disetujuinya paket stimulus raksasa baru sebesar 1,9 triliun dollar AS atau setara Rp 27.170 triliun oleh Senat AS.

DPR AS yang saat ini didominasi oleh Partai Demokrat berencana untuk mengebut pengesahan stimulus yang tercantum dalam rancangan undang-undang (RUU) itu.

Dilansir dari CNBC, Minggu (7/3/2021), DPR akan mengirimkan draf RUU itu ke Presiden Joe Biden pada Selasa (9/3/2021) mendatang, agar dapat ditandatangani sebelum tanggal 14 Maret 2021.

Selain mencakup soal pemberian BLT, stimulus itu juga akan memberikan bantuan sebesar 300 dollar AS atau sekitar Rp 4,2 juta per minggu ke untuk bantuan pengangguran di Negeri Paman Sam itu, hingga September 2021.

Stimulus itu juga dialokasikan untuk distribusi dan pengujian vaksin Covid-19, bantuan sewa untuk rumah tangga yang kesulitan, dan lain sebagainya.

Kemudian, pemerintah AS juga akan melanjutkan bantuan gaji untuk maskapai penerbangan AS, dengan uang yang siap digelontorkan sebesar 14 miliar dollar AS atau setara Rp 200,2 triliun.

Meskipun keputusan ini ditentang oleh banyak pihak, mengingat pemulihan ekonomi sudah mulai terjadi seiring program vaksinasi Covid-19 telah dilaksanakan, tetapi para anggota Partai Demokrat menilai stimulus menjadi penting untuk mencegah perlambatan pemulihan ekonomi.

“Kami akan mengakhiri wabah mengerikan ini dan kami akan melakukan perjalanan lagi dan mengirim anak-anak kami ke sekolah lagi dan bersama lagi," kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Telah Disetujui Senat, Masyarakat AS Bakal Dapat Bantuan Rp 20 Juta",