Khabib Klaim Gulat Menjadi Kunci Kemenangan Jan Blachowicz di UFC 259

SERAMBINEWS.COM - Adalah juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov, mengucapkan selamat kepada Jan Blachowicz atas kemenangannya di UFC 259.

Juara bertahan kelas berat ringan UFC, Jan Blachowicz, mendapatkan ucapan selamat dari Khabib Nurmagomedov setelah berhasil mengalahkan Israel Adesanya.

Jan Blachowicz berhasil mempertahankan gelar juara miliknya melawan debutan kelas berat ringan, Israel Adesanya, melalui keputusan angka mutlak di UFC 259, Minggu (7/3/2021) WIB.

Setelah meraih kemenangan, Jan Blachowicz bertemu dengan Khabib Nurmagomedov di belakang panggung.

Saat itu Jan Blachowicz menerima kata-kata baik dari juara kelas ringan, Khabib Nurmagomedov.

Momen tersebut berhasil direkam dan ditayangkan di serial populer bikinan UFC, The Thrill and The Agony.

"Terima kasih atas dukungannya," ucap Jan Blachowicz kepada Khabib Nurmagomedov.

"Saya mengapresiasi itu," lanjut Blachowicz.

"Itu duel yang luar biasa," respons Khabib.

Si Elang dari Dagestan kemudian menambahkan bahwa gulat dan takedown menjadi kunci kemenangan Jan Blachowicz saat menghadapi Israel Adesanya.