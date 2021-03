Banjir Pujian Lengkapi Kemenangan Francis Ngannou Sebagai Juara Baru Kelas Berat UFC

SERAMBINEWS.COM - Iringan ucapan selamat kepada Francis Ngannou mengalir drastis setelah petarung berjuluk Predator itu menjadi juara kelas berat UFC yang baru.

Francis Ngannou menahbiskan diri sebagai juara kelas berat UFC yang baru pada UFC 260 di UFC APEX, Las Vegas, AS, Sabtu (27/3/2021) malam waktu setempat.

Francis Ngannou sukses membungkam sang juara bertahan, Stipe Miocic, melalui kemenangan KO pada ronde kedua.

Ngannou tampak tampil lebih agresif ketimbang Stipe Miocic selama duel berlangsung.

Ngannou sempat memberi kejutan pada awal-awal ronde kesatu setelah pukulan kerasnya menghantam wajah Miocic.

Menyadari ancaman dalam sosok berjuluk The Predator itu, Miocic mencoba untuk melakukan bantingan (take down) seperti taktiknya pada pertemuan pertama.

Namun, upaya Miocic itu gagal. Ngannou dapat menggagalkan terjangan Miocic dan mampu melakukan serangan balik.

Ngannou berhasil melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah Miocic.

Sekali lagi, Miocic mampu bertahan dari gempuran Ngannou sehingga duel dilanjutkan ke ronde kedua.

Belum satu menit ronde kedua dimulai, Ngannou sudah membuat petarung Amerika Serikat itu terjatuh dengan kombinasi pukulannya.