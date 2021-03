Gangguan Internet, Disdukcapil Pidie Gagal Perbaiki Dokumen Penerima Bansos

For Serambinews.com

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pidie belum bisa memperbaiki dokumen penerima bantuan sosial (bansos) tunai.

Bansos tersebut dari Kementrian Sosial (Kemenkesos) yang disalurkan melalui Kantor Pos Sigli.

Namun, 600 lebih penerima bansos Pidie bermasalah pada Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Sehingga NIK tersebut harus diperbaiki, agar tidak terancam dicoret sebagai penerima bansos.

"Petugas Dinsos Pidie, Senin (29/3/2021) sekitar pukul 12.00 WIB, telah membawa dokumen penerima bansos. Tapi, dukomen itu belum boleh kita perbaiki, mengingat jaringan internet terganggu dan petugas di Disdukcapil Pidie mengikuti rapat," kata Kepala Disdukcapil Pidie, Ramli SH, kepada Serambinews.com, Senin (29/3/2021).

Ia menjelaskan, dokumen penerima bansos yang bermasalah pada NIK itu akan diperbaiki kembali, Selasa (30/3/2021).

Menurutnya, perbaikan pada NIK, tentunya mudah dilakukan asal semua persyaratan harus dipenuhinya.

Seperti, kata Ramli, berkas penerima bansos yang telah lama dibawa petugas Dinsos Pidie telah diperbaiki Disdukcapil Pidie, terhadap data penerima bansos yang hilang tersebut.

Dikatakan, Disdukcapil Pidie akan menangani masalah tersebut sesuai tupoksi.

Seperti memperbaiki data kependudukan yang hilang milik penerima bansos.

Artinya, perbaikan yang dilakukan dengan meng-crocs cek by name by address (dengan nama dan dengan alamat), sesuai data diserahkan Dinsos Pidie. (*)

