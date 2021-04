China Buat Pesawat Siluman Terbaru, Pesaing Chengdu J-20, Lockheed Martin F-22 dan Sukhoi Su-57

SERAMBINEWS.COM - Salah satu perusahaan penghasil pesawat tempur terbesar di China baru-baru ini mengumumkan rencana pengembangan jet tempur siluman generasi keempat yang baru.

Uji produksi dan penelitian pesawat generasi terbaru ini akan dimulai tahun ini juga.

Shenyang Aircraft Co. Ltd. yang ada di bawah badan usaha milik negara Aviation Industry Corporation of China (AVIC) menyampaikan rencana besarnya ini pekan lalu di akun publik WeChat mereka.

Dalam pernyataannya yang dikutip Global Times, perusahaan yang dijuluki "tempat lahir jet tempur China" mengatakan bertujuan untuk membuat terobosan dalam program jet tempur generasi keempat dengan meningkatkan sejumlah teknologi utama.

Beberapa yang akan menjadi fokus pengembangan antara lain manufaktur aditif, kontrol atas cacat elektromagnetik permukaan, dan penempatan serat otomatis.

Perusahaan mengumumkan bahwa mereka juga menjajaki pesawat generasi berikutnya termasuk penelitian tentang teknologi seperti adaptasi termal dan integrasi struktur dan fungsi.

Jet tempur generasi keempat China ini akan jadi pesawat siluman yang memiliki kemampuan setara dengan Chengdu J-20, Lockheed Martin F-22, serta Sukhoi Su-57.

Untuk saat ini Shenyang Aircraft belum menyebutkan nama pesawat, namun melampirkan foto FC-31, seri jet tempur generasi keempat yang mereka produksi.

Berdasarkan lampiran foto tersebut, pakar militer China memprediksi bahwa jet tempur siluman baru merupakan versi perbaikan dari FC-31, karena versi saat ini hanyalah purwarupa.

Kepala arsitek di Chengdu Aircraft Research and Design Institute, Wang Haifeng, awal tahun lalu memprediksi jet tempur generasi baru China akan hadir pada tahun 2035.

Hingga saat itu tiba, perlombaan senjata global juga diprediksi akan terasa semakit sengit.

Terlebih pada bulan April lalu Kepala Komando Tempur Udara AS, Jenderal Mark Kelly mengatakan bahwa AS sedang mengembangkan jet tempur generasi berikutnya.(*)

