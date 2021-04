Menjelang Ramadhan 1442 Hijriah,  Baitul Mal Aceh Barat Salur Zakat Rp 7 Miliar untuk Fakir Miskin

Ia mengajak semua pengusaha setempat agar dapat menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh Barat. Sehingga dapat membantu fakir miskin yang ada di kabupaten itu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. “Selama ini, masih ada pengusaha yang belum menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh Barat,” ungkap Tgk Bachtiar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat melalui Baitul Mal setempat menyalurkan zakat senilai Rp 7.646.950.000 kepada 13.005 orang penerima. Penyaluran zakat tersebut merupakan bentuk perhatian dan bantuan Pemkab Aceh Barat kepada kaum duafa di kabupaten itu, terutama dalam menghadapi meugang dan bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah, yang sudah didepan mata.

Penerima zakat itu terdiri atas empat senif yaitu fakir 4.730 orang, miskin 7.306 orang, baitul mal gampong 969 orang yang tersebar di 12 kecamatan, dan fakir uzur 271 orang. Besaran zakat tahun ini untuk masing-masing penerima yaitu fakir Rp 800 ribu per orang, miskin Rp 500 ribu per orang, baitul mal gampong Rp 250 ribu untuk ketua dan Rp 200 ribu untuk anggota, serta fakir uzur Rp 2 juta per orang.

Kepala Baitul Mal Aceh Barat, Tgk Bachtiar, Kamis (8/4/2021), menjelaskan, zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ini diterima pihaknya pada tahun 2020 dan disalurkan tahun ini. Menurutnya, zakat tersebut mulai dibagi pada Selasa (23/3/2021) di Kecamatan Sungai Mas yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Aceh Barat, Ramli MS, serta diakhiri di Kecamatan Johan Pahlawan pada Selasa (6/4/2021).

Tgk Bachtiar berharap, ke depan dana ZIS yang terkumpul lebih banyak lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, maka banyak masyarakat miskin yang terbantu. “Zakat ini kita salurkan menjelang Ramadhan dengan tujuan agar penerima dapat memanfaatkannya untuk kebutuhan keluarga saat meugang dan puasa nanti,” jelasnya.

Ia mengajak semua pengusaha setempat agar dapat menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh Barat. Sehingga dapat membantu fakir miskin yang ada di kabupaten itu dalam jumlah yang lebih banyak lagi. “Selama ini, masih ada pengusaha yang belum menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Aceh Barat,” ungkap Tgk Bachtiar.

ZIS yang disalurkan kali ini, sebut Tgk Bachtiar, diperoleh pihaknya dari PNS, karyawan BUMN dan BUMD, serta sejumlah perusahaan dan pengusaha. “Kami akan terus menggencarkan sosialisasi zakat di Aceh Barat, dengan mendatangi perusahaan dan pengusaha, serta disampaikan melalui mimbar di masjid-masjid,” pungkas Kepala Baitul Mal Aceh Barat. (*)